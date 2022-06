Olimpia Milano, Messina: "Ho sognato e sperato come Pioli. Cercherò di andare a vedere tante partite di Champions"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano, neo Campione d'Italia nel basket, si è così espresso a Eurosport sul rapporto con Stefano Pioli, tecnico del Milan, del quale lo stesso Messina è dichiaratamente tifoso: "Non mi sono immedesimato in Pioli, ma ho sognato e sperato. Ci siamo sentiti tutto l'anno: è una persona molto a modo, non ha mai mancato di mandarmi un messaggio di sostegno e io ho cercato di fare lo stesso nel mio piccolo. L'anno prossimo la cosa importante è che cercherò di andare a vedere il maggior numero possibile di partite di Champions League. Scambio della maglia? Io non so se lui vuole la nostra, io ho indossato quella del Milan. Siamo a posto".