Olivero: "L'esterno sinistro? Leao ha un cambio di passo fondamentale"

G. B. Olivero, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul ballottaggio a sinistra in casa rossonera: "Quando è in forma penso che Leao abbia quel cambio di passo fondamentale, Mandzukic mi sembrerebbe una forzatura in questo momento. Le soluzioni di emergenza possono sempre servire, ma Leao è in vantaggio, anche Rebic può essere molto utile. Sono due soluzioni più valide di Mandzukic in quel ruolo".