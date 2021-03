On this day - 01/03/2016: Milan-Alessandria 5-0, l'ultima rete di Balotelli in rossonero

Il 1° marzo 2016, in occasione di un Milan-Alessandria valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Mario Balotellii ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: all' 89' il giocatore nativo di Brescia ha chiuso il tabellino con una rete ininfluente ai fini del passaggio del turno. In totale con il Milan ha giocato 77 partite e segnato 33 gol.