On this day - 01/11/2006, Milan-Anderlecht 4-1: l'indimenticabile tripletta di Kakà

Esattamente 14 anni fa il Milan di Carlo Ancelotti vinceva e convinceva ai gironi di Champions League contro l'Anderlecht. Questa partita, in particolare, è da ricordare per la tripletta di Kakà: il fantasista brasiliano mise a segno tre gol di pregevole fattura che eclissarono ancora di più la sua forza e il suo talento. Oltre ai tre gol di Kakà, il quarto gol rossonero fu messo a segno da Gilardino.

Where were you #OnThisDay 14 years ago as @KAKA put Anderlecht to the sword?



Oggi, nel 2006, la strepitosa tripletta di Kaká a San Siro in Champions League #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/hI9HDIhkcV