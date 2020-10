On this day - 18/10/2000: Milan- Barcellona 3-3, gli ultimi gol di Albertini con i rossoneri

20 anni fa, in un affascinante match di Champions League tra Milan e Barcellona, andavano in scena gli ultimi gol rossoneri di Albertini. Nella rocambolesca partita tra i rossoneri e i blaugrana, finita poi 3-3, Albertini fu autore di una doppietta che aggiunti al gol di Josè Mari furono le tre risposte alla tripletta di Rivaldo. Un grande match con grandi protagonisti ma valevole, solamente, per i gironi della Champions League.