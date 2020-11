On this day - 28/11/2004, Chievo-Milan 0-1: la prima rete in A da rossonero di Hernan Crespo

Esattamente 15 anni fa, il 28 novembre 2004, il Milan si fregiava della prima rete in campionato da rossonero di Hernan Crespo. L'attaccante argentino, arrivato in prestito dal Chelsea, nella gara contro il Chievo segnò la sua prima e decisiva rete con il Milan che battè i clivensi. Questa, in particolare, fu la prima delle 10 reti in campionati di Crespo con il Milan e una delle 17 marcature messe a segno in 40 presenze totali.