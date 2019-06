Onofri a MN: "Gattuso ha fatto quasi un miracolo, uno dei pochi che ha valori in questo calcio malato"

Claudio Onofri, intervistato da MilanNews.it, ha espresso la sua opinione sugli addii di Gattuso e Leonardo: "Per quanto riguarda Gattuso, sinceramente me lo potevo anche aspettare per la persona straordinaria che è e per l'attaccamento ai colori rossoneri che ha sempre dimostrato. Rispetto alla rosa che ha avuto a disposizione, non dico che abbia fatto un miracolo, ma ha fatto più che bene. Non lo conosco così bene, ma auguro veramente di cuore a Gattuso una carriera eccezionale. E' uno delle pochissime persone in questo calcio malato ancora con dei valori. Per quanto riguarda Leonardo, invece, pur essendo una persona intelligente non ho elementi, ma solo sensazioni, per dire quali siano stati i motivi per cui possa aver lasciato".