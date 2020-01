OP - ED: il racconto del primo scudetto di un tifoso rossonero

Come ogni settimana, sul proprio sito ufficiale il Milan dà spazio al racconto di alcuni tifosi rossoneri di come sono state vissute alcune imprese e successi del diavolo. Questo il racconto di Alessandro Trino:

"Sono nato il 10 maggio 1992 alle 17.15. Negli stessi istanti a Napoli i rossoneri, guidati da Capello, pareggiano 1-1 al San Paolo con gol di Rijkaard. Con due giornate di anticipo arriva il dodicesimo Scudetto, quello degli Invincibili! Mio padre è felice per la mia nascita ma, come più volte mi disse, gli sarebbe piaciuto andare in piazza Duomo a festeggiare invece che stare in ospedale. Io non potevo che nascere rossonero, un Milanista predestinato. Grazie papà per avermi trasmesso questo amore nel DNA!"