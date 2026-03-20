Ordine: "Dicono 'Possibile il tridente solo nella ripresa?'. Se questo Milan è così strutturato, per giocare cioè col 3-5-2, ci sarà un qualche motivo pratico"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul Milan: "Il calcio esibito dal Milan all’Olimpico contro la Lazio non è stato un bel vedere. Sul “peccato” di riconoscenza nei confronti di Estupinan da parte di Allegri risultato decisivo in senso negativo, mi sono già espresso: Max è stato incerto fino all’ultimo minuto utile se riconfermarlo oppure far tornare Bartesaghi al suo posto preoccupato dalla presenza di Isaksen. Torno sull’argomento della terza sconfitta stagionale per riprendere, ancora una volta, il dibattito sull’estetica calcistica del Milan e sull’invito a migliorarne la fattura. Dicono: “possibile che tu Allegri debba attendere sempre di finire sotto nel risultato e di perdere un tempo stando dietro per poi cambiare registro e passare a tre attaccanti nella ripresa?”. La discussione sul tema non è nuova e da sempre la penso così: se questo Milan è così strutturato, per giocare cioè col 3-5-2 che finora gli ha permesso di subire 21 gol appena, miglior difesa del campionato, ci sarà un qualche motivo pratico che ha a che fare con le caratteristiche del gruppo e la cifra tecnica collettiva.

E aggiungo: snaturandosi tatticamente c’è solo il rischio di prendere qualche imbarcata come capitò puntualmente a Fonseca e a Conceiçao che nella passata stagione avevano tra l’altro a disposizione una quota di maggiore qualità in tutti i reparti e in particolare in attacco. E allora concludo: il punto non è cambiare identità calcistica in corsa, il tema autentico è trovare finalmente un attacco che funzioni, che offra rendimento sottolineando come a questa squadra che pure ha almeno due fuoriclasse in gruppo (Maignan e Modric) l’assenza di Rabiot fa perdere il 50% di efficacia in mancanza di un sostituto con identiche caratteristiche".