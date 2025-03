Ordine e l'identikit del prossimo allenatore del Milan: "Italiano e con una carriera che dà garanzie"

vedi letture

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Franco Ordine ha parlato di Milan alla vigilia della delicata trasferta di Lecce contro la formazione di Marco Giampaolo.

Ti ricorda qualcosa questa situazione? Come si uscirà?

"Senza sfogliare il libro di storia del Milan, ti faccio un esempio che è molto più vicino nel tempo e negli uomini. Questa stessa situazione è stata vissuta qualche mese fa dal Napoli, che poi è arrivato decimo. Tre allenatori, uno più sbagliato dell'altro, il presidente che fa casino. Il direttore sportivo non sostituito adeguamente. Ce lo abbiamo sotto gli occhi, è inutile che perdiamo tempo. Quello è!"

Direttore sportivo forte ed allenatore forte quindi

"È certo!".

Chi sarebbe il tuo allenatore ideale?

"Io prendo un allenatore: A, italiano. B, che abbia una carriera che ti dà una grande garanzia. C, che sia in grado non di smantellare questa squadra, perché questa squadra non è tecnicamente scarsa, ma che sia in grado di allenarla bene e con pochissimi ritocchi di rilanciarla. Chi risponde a questo identikit molto elemantare e molto semplice diventa l'allenatore del Milan".