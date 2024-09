Ordine: "Fonseca ha panchinato Theo e Leao non per una scelta tecnica, ma perchè a Parma non avevano voglia di collaborare"

vedi letture

Proseguono i commenti e le polemiche dopo Lazio-Milan, soprattutto per quello che è successo al momento del fatidico cooling break dei rossoneri nel secondo tempo dell'Olimpico. Tutti i giocatori di Lazio e Milan sono intorno ai loro allenatori ma Theo e Rafa no: restano dall’altra parte del campo, bevono e guardano da lontano. Di questo complicato momento per il Milan, a Radio 24 nel podcast Tutti convocati, si è espresso così Franco Ordine:

"Non possiamo far finta di niente e ignorare quel che è successo. La scelta clamorosa di Fonseca non nasce per una questione tecnica, ma perchè a Parma Theo andava a due all'ora e Leao di tornare indietro e collaborare non aveva voglia."