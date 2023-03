Ordine: "Leao, da uragano a ragazzo triste: ecco il possibile motivo del disincanto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un uragano fino a qualche mese fa, adesso un ragazzo triste y solitario". È questa, a detta di Franco Ordine, la strana traiettoria che ha assunto nelle ultime settimane la stagione di Rafael Leao. "Può darsi", scrive il giornalista sul Corriere dello Sport, che gli "manchi la vitamina del gol", ma è impossibile trascurare i "ritardi" e i "rinvii della questione contrattuale immaginata da Maldini prima del Mondiale in Qatar, a metà novembre, poi rinviata di settimana in settimana, di mese in mese, per scoprire alla fine che l’argomento non è più in agenda, anche per via di un calendario fitto di impegni".