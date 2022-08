Ordine: "Leao via per 120 milioni? Per me no, parliamo del nulla assoluto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto giornalista Francesco Ordine, vicino alle cose di Milan, è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio 24 alla trasmissione Tutti Convocati. Queste le sue parole sul possibile interesse del Chelsea per Leao: "Per 120mln #Leao si vende? Secondo me no, non c'è trattativa, offerta, discussione. Parliamo del nulla assoluto. Un'operazione del genere la puoi fare solo un mese fa quando hai possibilità di prendere altri giocatori."