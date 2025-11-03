Ordine: "Ma quale corto muso! Milan, è una grande vittoria"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, era presente negli studi di Pressing dopo la vittoria del Milan contro la Roma. Queste le sue parole sul successo dei rossoneri arrivato grazie ad un gol di Pavlovic su assist di Leao: "Vittoria di corto muso? No, è tutt'altro, è stata una grande vittoria. Oggi sento per la prima volta che le partite non si fermano al 35' e che il resto non conta. I migliori sono stati Maignan, Saelemaekers e Leao, guarda caso tre dei protagonisti dell'ultimo scudetto vinto dal Milan".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.