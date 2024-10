Ordine: "Pavlovic uscito dai radar: stasera in Germania potrebbe diventare indispensabile"

Questa sera il Milan è atteso nella tana del Bayer Leverkusen per la sua seconda gara nel giorne unico di Champions League: calcio di inizio alle ore 21. I rossoneri hanno la possibilità e il dovere di riscattare il brutto esordio giocato due settimane fa in casa contro il Liverpool. L'avversario, però, è uno dei più ostici al momento nel panorama del calcio europeo. Della partita ne ha parlato il giornalista Franco Ordine questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport.

Le parole di Ordine su Strahinja Pavlovic: "All’improvviso il gigante serbo Pavlovic (a Parma sfioró il gol, timbró il cartellino la settimana dopo all’Olimpico contro la Lazio), considerato un pilastro di quella difesa sbrindellata delle prime apparizioni, é uscito dai radar del tecnico portoghese. Merito dello stato di forma di Gabbia e Tomori forse, di sicuro conseguenza di qualche impaccio tradito nel far ripartire da dietro l’azione. In una serata come quella di stasera in Germania, una sagoma come la sua potrebbe diventare indispensabile".