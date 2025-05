Ordine: "Reiijders ceduto? Pare di no, ma se lo venderanno non si devono più presentare"

Rispondendo ad un tifoso su X, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha spiegato in merito alla possibile cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City: "Lo hanno già venduto a 55 milioni? Mi pare di no. Lo venderanno? E' probabile e a questo punto chi ha detto 'per come siamo messi non abbiamo bisogno di fare sacrifici' non si deve più presentare".

Il noto giornalista si riferisce a queste parole pronunciate da Giorgio Furlani, amministrazione delegata, prima di Milan-Monza: "Possibile partenza di un big? Io mi focalizzarei su cosa ci serve per rinforzarci, perchè ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici".