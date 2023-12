Ordine scettico: "Chi è in grado a Casa Milan di adottare provvedimenti drastici per una crisi del genere?"

Il Milan sta vivendo un momento di crisi importante: da inizio ottobre in avanti i rossoneri hanno vinto poche volte e con grande discontinuità. Le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Frosinone sono state solo un fuoco di paglia. Ora si presenta l'ostacolo Newcastle che dirà di più sul futuro europeo rossonero: potrebbe essere l'ottavo di Champions, potrebbe essere Europa League, potrebbe essere bocca asciutta.

In merito al periodo di crisi, questa mattina su Il Giornale, Franco Ordine ha scritto così sulla dirigenza rossonera: "C’è un altro peccato originale che ha sospinto il Milan verso il vicolo cieco. Ed è la mancanza di governance con esperienza calcistica. Chi è in grado a Casa Milan di adottare provvedimenti drastici per una crisi del genere? Non certo Furlani che è esperto di finanza, non certo Moncada che ha sempre fatto un altro mestiere. La mancanza di un uomo di calcio capace di fare da collegamento e da interlocutore privilegiato con Pioli è nota dall’estate scorsa".