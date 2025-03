Ordine: "Se il Milan avesse in testa l'idea di gioco capiremmo se Gimenez è il centravanti sbagliato o se è il gioco a essere sbagliato per Gimenez"

Il Milan inizia la sosta con un pochino più di serenità rispetto al solito: i rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive in Serie A Enilive, due successi sofferti e arrivati entrambi con una rimonta nel secondo tempo. All'indomani della vittoria contro il Como a San Siro, griffata dalle reti dei soliti Pulisic e Reijnders, il giornalista Franco Ordine, che segue le vicende rossonere da diverso tempo, è stato ospite come di consueto sulle frequenze di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24.

Le parole di Franco Ordine in difesa di Santiago Gimenez: "Santiago Gimenez è il meno colpevole. Ha avuto due palle da giocare: con la prima è riuscito a mettere Musah davanti all’area di rigore; la seconda non è riuscita ad agganciarla, su lancio di Felix, per un centimetro. Abraham è un centravanti diverso, ricuce il gioco d’attacco, Gimenez è un finalizzatore e basta. Se la squadra avesse scolpita in testa l’idea di gioco molto precisa, probabilmente capiremmo se Gimenez è il centravanti sbagliato per la squadra o è il gioco a essere sbagliato per Gimenez".