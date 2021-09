Ordine sul CorSport: "Milan, fino a oggi linea soft con gli arbitri. Ma paga?"

Nel suo commento per il Corriere dello Sport, Franco Ordine torna sulla sconfitta subita dal Milan in Champions contro l'Atletico Madrid a causa anche di alcuni errori commessi dall'arbitro turco Cakir: "A lzi la mano chi ricorda una intemerata di Paolo Maldini o dello stesso Stefano Pioli contro un arbitro, protagonista di qualche fischio ostile. Risposta esatta: nessuno. E non perché faccia difetto la memoria ma perché gli archivi di giornali, radio e tv sono vuoti a dispetto di episodi noti e chiacchierati. Qualche episodio appunto c’è stato anche se il più clamoroso è ancora una volta concentrato nella stagione europea del Milan. Fonti societarie fecero sapere, allora e in altre circostanze, che non era abitudine del club mettersi sulla strada, bagnata, delle critiche agli arbitri perché, come avviene per i moralisti in politica, prima o poi ci sarebbe stato un moralista più moralista da incrociare. Che possa diventare un segno distintivo del Milan di Elliott è evidente, al pari della politica in materia di rinnovi contrattuali e di stipendi da garantire. Che paghi, è altro piano di discussione su cui forse è opportuno riflettere".