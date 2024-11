Ordine sul Milan: "Offerta prova calcistica di pessimo livello. Non c'è traccia dei miglioramenti promessi"

La prestazione del Milan contro lo Slovan Bratislava in Champions League, seppur abbia portato in dote tre punti fondamentali che possono garantire ai rossoneri di mettersi in posizione privilegiata nella rincorsa agli ottavi di finale, non ha convinto tutti, specialmente per quanto riguarda equilibrio e assetto difensivo. Tra i non impressionati c'è anche il collega Franco Ordine che questa mattina, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha offerto il suo punto di vista.

Le parole di Ordine sulla prestazione rossonera: "Inutile nascondere la malinconica realtà: non c’è futuro per questo Milan. Perché nella serata in cui rimette in sesto la classifica Champions scava una buca profonda sotto i piedi per la prova calcistica di pessimo livello offerta, per i due gol subiti e per gli errori clamorosi commessi al cospetto di un rivale che è ultimo con zero punti e si ritrova con una valanga di gol subiti. A questo punto infatti dei miglioramenti sventolati e promessi nelle passate settimane non c’è traccia alcuna.