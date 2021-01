Orrico: "Ibrahimovic è perfetto per i movimenti di Leao"

Corrado Orrico, ex-allenatore di calcio, ha parlato di Rafael Leao negli studi di Sky Sport durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale". Queste le sue dichiarazioni: "Come tutti i giocatori tecnici e veloci, ha bisogno di una 'civetta' in area. Ibrahimovic è perfetto per Leao. Quando potrà giocare con lui, avrà il beneficio delle attenzioni dei difensori sullo svedese per avere degli spazi e per andare spesso a rete”.