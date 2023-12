Padovan: "Il Milan si rimette un po’ a posto solo se nel mercato di gennaio fa qualche acquisto"

Giancarlo Padovan, giornalista, in diretta su Sky Sport 24 commenta così il momento del Milan: “La Champions può darti entusiasmo, può darti grinta. Però io credo che il Milan si rimette un po’ a posto solo se nel mercato di gennaio fa qualche acquisto. Un attaccante è fondamentale, che affianchi, che sia concorrente, che sostituisca Giroud; mettiamola come volete, dipende dalla qualità di chi arriva".

La priorità è sicuramente un difensore centrale: "Serve un difensore centrale, non può giocare sempre Theo Hernandez da centrale. L’ha fatto, più o meno bene… Ieri la difesa è stata imbarazzante sul primo gol. Gol che arriva da una rimessa laterale. Sul secondo la linea tiene in gioco De Ketelaere, lì deve essere in fuorigioco automatico. Prima il difensore centrale e poi l’attaccante, queste le priorità”.