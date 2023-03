Padovan: "Milan, in difesa è un problema di attenzione dei singoli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso del suo intervento a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha analizzato le difficoltà in fase difensiva mostrate dal Milan durante questa stagione: “La difesa fa errori individuali e di reparto. Gli errori individuali si pagano a carissimo prezzo, quindi vuol dire mancanza di concentrazione e attenzione. Vuol dire disponibilità minima a quello che sta succedendo in campo. Per conto mio il Milan deve ritrovare prima di tutto la difesa, ma non con un ulteriore cambio di sistema di gioco, perché lì è un problema di attenzione dei singoli”.