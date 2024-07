Padovan sicuro: "Ibra ha fatto una scelta importante su Zirkzee"

Nel corso della giornata di giovedì, il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport 24 e ha offerto il suo punto di vista sui movimenti e i momenti dei top club italiani. Il collega ha ovviamente parlato anche di Milan concentrandosi principalmente su Zlatan Ibrahimovic e il suo operato fino a questo momento. Il giudizio di Padovan, per il momento, è generalmente positivo su come si sta muovendo lo svedese da dirigente.

Le parole di Padovan: "Ibrahimovic ha fatto una scelta importante dicendo di non volere Zirkzee se quelle erano le commissioni. Per me è partito bene, è credibile per giocatori e allenatore. Ora deve esserlo anche per i tifosi che devono digerire che questo sarà un anno di transizione: difficile vincere lo scudetto con certe scelte e mantenere la competitività con la sostenibilità".