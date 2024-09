Padovano chiaro: "Loftus deve giocare nel suo ruolo, mezzala pura"

Il Milan e Fonseca si giocano già una fetta importante di stagione e futuro domani sera alle 20.45 quando a San Siro sfideranno l'Inter nel derby. Contro i cugini nerazzurri la squadra rossonera ha un conto aperto - disonorevole - di sei sconfitte consecutive. A questo si aggiunge un avvio di campionato deludente sotto ogni punto di vista e la possibilità che il tecnico portoghese abbia le ore contate. Per domani Fonseca avrebbe pronto un cambio tattico: un 4-4-2 con la doppia punta (LEGGI QUI). In studio a Sky Sport 24 ne hanno parlato con l'ex calciatore Michele Padovano.

Le parole di Padovano su Loftus-Cheek, destinato a rimanere in panchina contro l'Inter: "Il problema sono i due dietro a centrocampo, non i quattro davanti. Loftus è un giocatore che a me piace molto ma Fonseca lo allena tutti i giorni e ha una percezione superiore alla mia allenandolo. Chiaramente deve giocare nel suo ruolo, mezzala pura: in un 4-42 ci sta alla grandissima".