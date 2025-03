Paganini su Ibrahimovic: "Il problema sarà capire quale ruolo avrà. Tutto ruota attorno a quello che ha fatto e farà"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite il giornalista Paolo Paganini. Ecco un riassunto delle sue parole sul Milan e sul futuro direttore sportivo rossonero:

Il casting dei Direttori Sportivi

"Il problema è capire il ruolo che avrà Ibrahimovic, perché tutto ruota attorno a quello che ha fatto e farà. L'incontro tra Cardinale e Furlani abbia permesso di definire meglio i ruoli. E' chiaro che il binomio forte è quello Paratici-Allegri, lo metto in pole position Massimiliano come nuovo allenatore, per questo vedo Paratici come nuovo ds".

