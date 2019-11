Pagelle Gazzetta - Applausi per Jack, solo fischi per Piatek

Bonaventura è stato il migliore in campo contro il Napoli secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per Jack, autore del gol del pareggio rossonero: "Gli applausi a scena aperta di San Siro - scrive la rosea - sono il premio più bello". Bene anche Donnarumma (7), così come Musacchio e Krunic (6.5 per entrambi). Sufficienza piena per Conti, Theo Hernandez, Paquetà, Kessié e Calabria, male Romagnoli (5.5), "meno sicuro del solito". Voto 5 per Biglia, che macchia la sua prestazione con "tre errori gravi che aprono in due il Milan". Negativa anche la prova di Rebic (4.5), ma il peggiore è Piatek (voto 4): il pistolero è "legnoso e indeciso e lascia il campo sotto una cascata di fischi".