Pagelle Gazzetta - Bennacer decisivo, Castillejo il peggiore

Secondo La Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer è stato il migliore in campo contro il Bologna. Voto 7 per il centrocampista algerino, che "nel momento del bisogno si spende in copertura e nel finale crea spazi e il gol salva-squadra". Stesso voto per Tatarusanu, Calabria, Tonali e Leao, sufficienza piena per Kjaer, Ballo-Touré, Krunic, Ibrahimovic e Giroud. Male Tomori, che si becca un 5.5. Stesso voto per Saelemaekers, Bakayoko e Castillejo, il peggiore dei rossoneri secondo la rosea.