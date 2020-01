Pagelle Gazzetta: Gigio il migliore, bene anche Bennacer, Ibra e Theo. Malissimo Suso

Secondo La Gazzetta dello Sport, Gigio Donnaurmma è stato il migliore in campo contro la Sampdoria: il giovane portiere milanista ha salvato la porta rossonera in due occasioni e per questo si è meritato un bel 7,5 in pagella. Bene anche Bennacer (7), che ha toccato tantissimi palloni in mezzo al campo, Theo Hernandez (6,5) e Ibra (6,5), mentre hanno preso la sufficienza piena Musacchio e Leao. 5,5 per capitan Romagnoli, 5 invece per Calabria, Krunic, Bonaventura, Calhanoglu e Piatek. Il peggiore in campo è stato però Suso (4), che ha deluso ancora ed è il rossonero che ha preso più fischi di tutti.