Pagelle Gazzetta - Gigio salva la pelle al Milan, male Leao

Donnarumma è stato il migliore in campo nel Milan secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7 per Gigio, che "salva la pelle al Diavolo" con un super intervento su Scamacca. Bene anche Calabria e Calhanoglu (6.5 per entrambi), sufficienza piena per Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Saelemaekers e Hauge. Poi solo giudizi negativi, a cominciare da Tonali e Kessié (5.5 per loro). Insufficienza anche per Dalot e Rebic (voto 5), ma il peggiore in campo è stato Leao (4.5): "Più che non incidere - scrive la rosea - non ci prova proprio".