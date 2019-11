Pagelle Gazzetta: Paquetà, Gigio e Conti i migliori, Piatek delude ancora. Male anche Calha e Leao

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lucas Paquetà è stato il migliore in campo ieri sera contro la Juventus: il brasiliano è stato molto concreto in mezzo al campo e per questo si è meritato un bel 6,5. Stesso voto anche per Donnarumma e Conti, autore di una prestazione molto attenta sulla fascia destra. Sufficienza piena per Duarte, Hernandez, Bennacer e Krunic, mentre hanno preso 5,5 Romagnoli, Suso e Bonaventura. Prestazione negativa (5), infine, di Piatek (involuzione evidente rispetto ad un anno fa), Calhanoglu (in difficoltà) e Leao (non si è mai visto).