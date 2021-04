Pagelle Gazzetta - Poche sufficienze, male Krunic e Tomori (voto 5)

La Gazzetta dello Sport premia Calhanoglu con un 7 in pagella dopo la prestazione offerta contro il Sassuolo. Il peggiore in campo, invece, è Leao, che si becca un 5. Voto 6.5 per Donnarumma, sufficienza piena per Calabria, Kjaer, Kessie e Saelemaekers, poi tante bocciature. Detto di Leao, stavolta anche Tomori si guadagna un 5 per via dell’errore commesso sul gol di Raspadori. Voto 5 anche per Krunic, entrato in campo nella ripresa, giusto mezzo punto in più per Dalot, Meite, Rebic e Mandzukic.