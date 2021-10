Pagelle Gazzetta: si salvano Kjaer e Tomori, male Ballo-Touré, Krunic, Kalulu e Giroud

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, sono pochi i rossoneri che hanno preso la sufficienza: i migliori sono stati i due centrali di difesa Kjaer e Tomori che hanno preso 6,5, mentre hanno preso 6 Calabria, Saelemaekers e Leao. Mezzo voto in meno per Tatarusanu, Tonali, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli. Il voto più basso (5) è stato invece dato a Ballo-Touré (quanti errori), Krunic (in difficoltà), Giroud (ancora fuori dagli schemi rossoneri) e Kalulu (ha colpe sul gol del Porto).