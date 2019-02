Pagelle Gazzetta: Suso deludente, bene la difesa. Castillejo non sfonda

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha dato quasi tutti 6 ai giocatori del Milan scesi in campo contro la Lazio. Mezzo voto in meno, invece, per Calhanoglu e Castillejo, i quali non sono riuscita a dare la scossa ai rossoneri quando sono subentrati. Il peggiore in campo è stato Suso (5), il quale non ha mai saltato l'uomo e ha dimostrato di non essere ancora al top della forma fisica dopo la pubalgia che lo ha tormentato nelle scorse settimane.