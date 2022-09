Pagelle Gazzetta: Theo il migliore, male Dest e Tomori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport, all'indomani di Milan-Napoli, il voto più alto tra i rossoneri spetta a Theo Hernandez (7), autore dell'assist per il gol di Giroud e di tante altre belle giocate sulla fascia sinistra. Mezzo voto in meno per Bennacer, Krunic e Giroud, mentre hanno preso 6 Maignan, Tonali, Saelemaekers, De Ketelaere, Kalulu e Diaz. 5,5 per Calabria e Kjaer, mentre i peggiori in campo sono stati Dest e Tomori (5 per emtrambi).