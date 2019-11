Pagelle Tuttosport: Bennacer lucido e dinamico, buone idee di Paquetà. Krunic fa fatica, Piatek non sa concretizzare

Secondo Tuttosport, ieri sera contro la Juventus, Ismael Bennacer è stato il migliore nelle file rossonere: il regista algerino ha offerto grande dinamismo in mezzo al campo con carattere e lucidità e per questo si è meritato un bel 7 in pagella. Mezzo voto in meno, ma prestazione più che positiva, invece, per Donnarumma (ha negato il raddoppio a Dybala nel finale), Paquetà (ha fatto vedere buone idee) e Calhanoglu (ha impegnato in più occasioni Szczesny). 6 per Conti, Duarte ed Hernandez, mentre hanno preso 5,5 Bonaventura, Suso e Leao. I voti più bassi (5) sono stati infine dati a Romagnoli (si è fatto saltare troppo facilmente da Dybala sul gol), Krunic (ha fatto fatica in mezzo al campo) e Piatek (non ha saputo concretizzare le chance cha ha avuto).