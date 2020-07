Pagelle Tuttosport - Eccezionale Kessié, male Conti e Leao

Tuttosport premia Kessié con un 7.5 dopo la prestazione offerta contro il Parma. È un "momento eccezionale" per l’ivoriano, che mette a segno il suo terzo gol consecutivo. Stesso voto per Calhanoglu, "altro uomo in grande forma". Bene anche Donnarumma, Kjaer, Romagnoli, Bennacer, Bonaventura e Ibrahimovic (6.5 per loro), sufficienza piena per Calabria, Theo Hernandez e Biglia. Male Leao ("poco incisivo", voto 5.5), ma il peggiore è Conti, che si becca un 5. Il terzino "spinge, ma dietro sono dolori quando Gervinho si accende".