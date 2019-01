Pagelle Tuttosport - Gigio prende tutto, Calha il peggiore

Gigio Donnarumma è stato il migliore in campo nel match di ieri secondo le pagelle stilate da Tuttosport. Voto 7 per il portierone rossonero, che "prende tutto, senza miracoli". Bene anche i due centrali, Romagnoli e Musacchio (6.5 per entrambi), così come Bakayoko (6.5 anche per lui). Sufficienza piena per Calabria, Rodríguez, Kessié, Paquetà, Suso, Borini, Cutrone e Piatek. L’unico voto negativo (5) è per Calhanoglu: il turco "ce la mette tutta e si prende le sue responsabilità, ma gli effetti sono negativi".