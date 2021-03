Pagelle Tuttosport: Kessie dominatore in mezzo al campo, Tomori e Romagnoli sicuri in difesa

Il voto più alto nelle pagelle odierne dei rossoneri su Tuttosport spetta a tre giocatori, vale a dire Kessie, assoluto dominatore a centrocampo, Dalot e Krunic, entrambi in gol contro il Verona: per tutti e tre ecco un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettando positiva dei due centrali difensivi, Tomori e Romagnoli, così come di Calabria, Meite e Saelemaekers. Sufficienza per Leao (6), mentre l'unica piccola insufficienza è stata data a Castillejo (5,5).