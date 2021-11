Pagelle Tuttosport - Kjaer ministro della difesa, Theo si fa cacciare

Il quotidiano Tuttosport premia Simon Kjaer con un 7.5 in pagella dopo l’ottima prestazione offerta ieri sera all’Olimpico. È il danese il migliore in campo, seguito da Ibrahimovic (voto 7.5 anche per lui), autore del gol del vantaggio rossonero e di tante altre giocate decisive. Ottime anche le performance di Tatarusanu, Kessie e Bennacer (voto 7 per loro), così come le prove dei vari Tomori, Saelemaekers e Leao (6.5). Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Theo Hernandez, bocciato da Tuttosport (voto 5) a causa dell’espulsione rimediata nel secondo tempo.