Pagelle Tuttosport: Morata è una belva su ogni pallone, gol e assist per Theo. Pulisic sempre più bomber

vedi letture

Secondo Tuttosport, Alvaro Morata è stato il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere nel match contro il Lecce: lo spagnolo non ha solo aperto le marcature con un bel gol di testa, ma è stato anche una belva su ogni pallone. Per questo si è meritato un bel 7,5. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva per Theo Hernandez, autore di un gol e un assist per la rete dello spagnolo.

Hanno invece preso 6,5 Maignan, Fofana, Abraham, Loftus-Cheek e Pulisic (l'americano ci ha preso gusto a fare il bomber, va a segno da quattro partite di fila). Sufficienza piena per Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Musah, Reijnders, Chukwueze e Leao. L'unico voto negativo è stato per Bartesaghi, espulso pochi minuti dopo essere entrato in campo.