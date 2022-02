Pagelle Tuttosport - Poche sufficienze, spento anche Tonali

Messias è stato il migliore dei rossoneri secondo le pagelle stilate da Tuttosport. Voto 6 per il brasiliano, autore del gol che aveva illuso tutti. Sufficienza piena anche per Romagnoli e Rebic, poi soltanto voti negativi. A cominciare da Maignan, il peggiore in campo nel Milan (voto 4). Male anche Tomori, Kessie, Brahim Diaz e Giroud (5 per loro), mezzo punto in più (5.5) per tutti gli altri.