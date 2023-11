Pagelle Tuttosport: serata da incubo per Calabria e Giroud. Tomori, Adli, Chukwueze e Jovic uniche sufficienze

Sono piuttosto bassi i voti delle pagelle di Tuttosport dopo la sconfitta di ieri del Milan contro il Borussia Dortmund. In diversi hanno deluso, in primis Calabria e Giroud, i due peggiori in campo secondo il quotidiano torinese (4,5): il terzino ha procurato il rigore e non è stato preciso sul gol del 2-1, mentre il francese ha sbagliato un rigore dopo 6' e da quel momento non si è più ripreso.

Non bene ieri sera nemmeno Maignan, Theo e Krunic, i quali hanno preso 5. Mezzo voto in più per Thiaw, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Solo quattro sufficienze: Tomori, Adli, Chukwueze, autore del suo primo gol in maglia rossonera, e Jovic, il quale non è stato fortunato nel finale quando il suo colpo di testa ha colpito il palo. Il suo gol avrebbe potuto riaprire il match.