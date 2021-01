Pagelle Tuttosport - Theo combina guai, Calabria prova eccellente

Secondo le pagelle di Tuttosport, Calabria è stato il migliore in campo del Milan nella supersfida contro la Juventus. Voto 7 per Davide, che, da centrocampista, "sfodera un’altra prestazione eccellente" e "realizza un gol bellissimo e fortemente voluto". Bene anche Donnarumma, Kjaer, Kessié, Calhanoglu e Leao (voto 6.5 per loro), sufficienza per Hauge. Male, invece, Brahim Diaz e Dalot (5.5 per entrambi), così come Romagnoli e Castillejo (voto 5). Ma il peggiore in campo, secondo Tuttosport, è stato Theo Hernandez, che si becca un 4.