Pagelle Tuttosport: Tonali e Calabria i migliori, Giroud e Messias in difficoltà

Nelle pagelle odierne di Tuttosort, il voto più alto (7) è spettato a Davide Calabria e a Sandro Tonali: il primo è rientrato alla grande dal primo minuto dopo l'infortunio al polpaccio, mentre il giovane centrocampista ha dominato in mezzo al campo. Buona prestazione (6,5) anche di Kalulu, Theo Hernandez, Krunic e Bennacer, mentre hanno preso 6 Maignan, Romagnoli, Diaz e Leao. Mezzo voto in meno per Saelemaekers e Ibra, 5 per Messias e Giroud, entrambi parecchio in difficotà.