Pagni a MN: "Sarri è uno che costruisce, potrebbe essere il nome giusto"

Luca Pagni, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sul nome di Maurizio Sarri per il futuro della panchina rossonera: "Qualche anno fa avrei preso Ranieri, un allenatore che, dovunque è stato, ha sempre messo le basi e costruito per chi è venuto dopo. Il problema è che Elliott non ha tutto questo tempo a disposizione. Sarri è uno che costruisce. Domenica ci saranno più di 60mila persone allo stadio: la vera forza del Milan, in questo momento, è il suo pubblico. Bisogna puntare su un allenatore che trascini con il gioco, anche non vincendo, che faccia sognare e appassionare. I tifosi rossoneri hanno voglia di andare allo stadio e divertirsi vedendo la propria squadra. Sarri potrebbe essere il nome giusto".