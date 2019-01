Pagni: "Benatia falsa pista, Kean é vera: Fabregas una questione di soldi (Ps: largo ai giovani)"

Il Bollettino teme che sara’ costretto piu’ volte a ribadire il “credo” della nuovo proprieta’ incarnato nelle disposizioni dell’amministratore delegato Ivan Gazidis e che i tifosi dovrebbero ripetere come un mantra: largo ai giovani di qualita’.

Un credo che si applica a tutto tondo a questa finestra di calciomercato (ma se ci pensate anche l’estate scorsa, con Higuain arrivato in condizioni molto particolari e sul limite di quei 30 anni che e’ il confine massimo consentito).

Tenendo presente questa linea della societa’ (che come abbiamo spiegato tiene conto di esigenze di bilancio ma soprattutto di gestire il patrimonio giocatori in chiave di ingaggi non onerosi ed eventuali plusvalenze), si possono leggere in controluce indiscrezioni e possibili trattative in corso.

Per cui, il Milan non e’ particolarmente interessato a Medhi Benatia, perche’ ha 32 anni e che tra Bayern e Juve ha fatto molta panchina negli ultimi anni. Puo’ essere interesse della Juventus o del procuratore far sapere che il Milan sta sul giocatore. Veritiera invece la pista che porta a Moise Kean, 20 anni, tra i piu interessanti della sua generazione, oltre a essere un Nazionale di prospettiva.Ci sta, in questo caso, che la Juve si opponga: ma come manovra per non rafforzare una possibile rivale dei prossimi anni, visto che Kean non avra’ molto spazio, a meno che venga ceduto Dybala per fare una sontuosa plusvalenza.

Infine, il capitolo dedicato a Cesc Fabregas. Ogni regola ha la sua eccezione: per il 32enne catalano, il Milan l’avrebbe fatta. Ma non voleva pagare la buonauscita (si parla di 12 milioni) al Chelsea (se non qualche milione), visto anche l’ingaggio consistente. Il Monaco ha accettato e la partita finisce qui.