Pagni: "Milan, ecco perchè Leonardo si è convinto che Piatek è la scelta migliore per sostituire Higuain"

Hanno provato in tutti i modi a trattenerlo. Gennaro Gattuso coccolandolo, prendendolo sottobraccio, parlandogli da campione a campione. Leonardo ricorrendo a una strigliata in pubblico, invitandolo a “pedalare” e a “prendersi le sue responsabilità”. Ma Gonzalo Higuain continua a fare i “capricci”: non avendo la certezza d essere riscattato a fine anno dal Milan (soprattutto nel caso in cui i rossoneri non arrivino in Champions) e non volendo tornare a dipendere dalla Juventus, l’argentino ha deciso di accettare la corte di Maurzio Sarri e accasarsi a Londra, sponda Chelsea. Dove arriva con il medesimo obiettivo: garantire ai blues le reti necessarie per accedere al quarto posto.

Si deciderà dopo la Supercoppa. Il Milan vuol tentare l’ultima carta: una vittoria convincente contro la Juve, magari con un gol decisivo del Pipita, per riaccendere la “passione” dell’argentino per San Siro. Ma sarà alquanto improbabile: la massimo sarà una vittoria risicata, vista la differenza ancora notevole fra le due rose, limitata solo in parte dall’arrivo di Lucas Paquetà.

Di conseguenza, le strade del Milan e di Higuain sono destinate a separarsi dopo nemmeno sei mesi. Con il club rossonero che deve velocemente trovare un sostituto. Stando alle ultime di chi si occupa di mercato, la scelta sarebbe caduta su Kryztof Piantek (pronuncia polacca “piontek”), centravanti rivelazione del Genoa, vicecapocannoniere del campionato dietro a Cristiano Ronaldo.

Per quale motivo, il Milan sta facendo questa scelta? Non è un azzardo investire attorno a 40 milioni per un giovane di 22 anni al suo primo anno di serie A?

In realtà, Piatek corrisponde al profilo del giocatore per cui l’ad del Milan, Ivan Gazidis spende volentieri i soldi di Elliott: giovane, promettente, con eventuale possibilità di plusvalenze future e con un ingaggio iniziale non elevato. Certo, bisogna scegliere bene ed essere sicuri di esser di fronte a un talento: Piatek ha segnato i suoi 13 gol con regolarità, solo con una pausa tra 8.a e 13.a giornata. Ha messo in mostra opportunismo, precisione al tiro, grande corsa.

Tra l’altro, il Milan può risparmiare qualche milione offrendo come contropartita tecnica Andrea Bertolacci, che può raggiungere Marassi prima di giugno, come aveva già intenzione di fare. Il Milan risparmia circa 60 milioni lasciando andare Higuain: una parte verranno reinvestiti per portare il centravanti polacco a Milanello (tra 35 e 37 più Bertolacci) ma il cui ingaggio sarà molto più basso.

Può andare per il gioco del Milan? Ha un buon piede, ma soprattutto è abile nell’inserimento con i pallone che possono arrivare dalle fasce e abile anche nel gioco di sponda. Leonardo lo segue da tempo, tanto è vero che il suo nome era già stato fatto per il prossimo campionato.

Da capire, infine, la formula: finora il presidente Preziosi si era rifiutato di concedere un prestito oneroso con diritto di riscatto. Vorrebbe almeno l’onere, ma è noto che il Milan potrebbe avere qualche problema con l’Uefa nel caso.

Ad ogni modo, dopo giovedì si decide e il Milan non può certo presentarsi alla ripresa del campionato con il solo Cutrone di punta. Guarda caso, si riparte proprio con il Genoa: ma Piatek non ci sarebbe stato in ogni caso perché squalificato. Può riposare per la già decisiva sfida con il Napoli a san Siro.