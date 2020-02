Pagni: "Moncada, l'uomo nell'ombra dietro le scelte di mercato del Milan

Luca Pagni, giornalista de La Repubblica, ha scritto un'analisi sulla dirigenza rossonera e sulle operazioni di mercato. In particolare, nella disamina sulle operazioni di mercato del Milan è stato sottolineato come le trattative siano portate avanti da Boban e Maldini ma nascono dalle direttive di Moncada, giovane osservatore francese resosi famoso per avere scoperto Mbappè. Boban e Maldini ci mettono la faccia e fanno le trattattive - scrive Pagni - ma dietro le scelte dei giocatori c’e’ un uomo nell’ombra. Quest'uomo si chiama Geoffrey Moncada. Trentenne transalpino, il suo compito è quello di scovare possibili talenti senza strapagarli. Come? visionandoli, mandando osservatori, informandosi non solo sulle doti sportive, ma soprattutto incrociando prezzo e prestazioni. Le operazioni Hernandez e Bennacer provengono da suoi precisi diktat poi concretizzati dai dirigenti rossoneri. La “mano” di Moncada si e’ vista molto bene nel mercato di riparazione di gennaio: da Kjaer a Begovic, a Saelemaekers per un cocktail di esperienza e futuro importante. Tutte queste scelte fanno parte del desiderio di mettere tutti i pezzi del puzzle al loro posto: i campioni arriveranno ma prima bisogna ricostruire.