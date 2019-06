Pagni: "Nuovo stadio condiviso da Milan e Inter è anche una questione di buonsenso"

Luca Pagni, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della situazione relativa al nuovo stadio di Mialn e Inter: "Costruire un nuovo stadio a Milano condiviso da Inter e Milan è anche una questione di buonsenso: giocando in un San Siro da ristrutturare, i tempi di cantiere raddoppierebbero. Con uno stadio nuovo, invece, si può continuare a giocare sempre a San Siro e in tre anni si finisce il cantiere. Inter e Milan stanno lavorando insieme al Policlinico di Milano e uno dei piloni potrebbe essere mantenuto come simbolo. Sicuramente ci sarà una trasformazione urbanistica del quartiere, come è successo allo stadio dell'Arsenal".